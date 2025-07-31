Служба по контракту — это очень важный и ответственный шаг, ведь каждый человек, который приходит на фронт, встает в один ряд с людьми, которых раньше не знал. С тех пор их связывают дружба и взаимовыручка, сообщил РИАМО депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Он уточнил, что много встречается с семьями бойцов.

«Что касается центра в Балашихе, то он действительно уникальный. Это говорят и те, кто там был, прошел обучение и заключил контракт. Важно, что от того, как тебя готовят к боевым действиям, зависит твоя жизнь, а как следствие – жизни твоих родных и близких. Как раз в Балашихе в пункте отбора созданы все условия, чтобы пойти на фронт подготовленным», — сказал Жолобов.

Он подчеркнул, что с большим уважением относится к людям, которые делают этот непростой, но очень важный шаг — идут служить по контракту, выбирают профессию защищать Родину и становятся профессиональными военными.

«Что касается мотивации, то в основном — это защитить близких, свои идеалы и интересы в жизни», — добавил парламентарий.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного служащего.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.