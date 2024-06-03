Депутат Мособлдумы Вшивцев открыл в Рузе фестиваль, посвященный дню защиты детей

Фото - © Кульминацией Дня защиты детей стал праздничный концерт, в котором приняли участие двадцать семь детских творческих коллективов учреждений культуры и образования городского округа./Ирина Паленова

В преддверии дня защиты детей в ПКиО «Городок» Рузы в рамках программы «Лето в Подмосковье» состоялось областное мероприятие — фестиваль детского творчества «Открой свою звезду». В ходе торжественной церемонии открытия к участникам и гостям фестиваля обратился депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы Владимир Вшивцев, сообщает пресс-служба депутата.

«Дети — это наше будущее. Именно вам, дорогие ребята, предстоит строить города, заводы, создавать новые технологии и развивать культуру. Сегодня здесь собрались самые талантливые и творческие дети, и я уверен, что этот фестиваль подарит вам незабываемые впечатления. Желаю его участникам удачи, вдохновения и ярких выступлений, а зрителям удовольствия от просмотра! Пусть этот праздничный день подарит радость и веселое настроение!» — сказал парламентарий.

Всем участникам творческого мероприятия дипломы фестиваля и сладкие подарки вручил депутат совета депутатов Рузского городского округа Владимир Бурмистенков.

С поздравлениями и пожеланиями выступили заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова и представитель фонда «Троя» Константин Кузьмин.

На протяжении всего дня в парке работали аттракционы. Также ребята смогли поучаствовать в спортивных состязаниях, мастер-классах по хореографии и декоративно-прикладному искусству, посмотреть выставку фоторабот «История города в объективе», посетить ярмарку ремесел. Во время анимационной программы детей угощали мороженым.

Кульминацией дня защиты детей стал праздничный концерт, в котором приняли участие 27 детских творческих коллективов учреждений культуры и образования городского округа.

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