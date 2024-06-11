Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков поздравил россиян с Днем России. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной думе.

«Уважаемые товарищи! 12 июня мы отмечаем государственный праздник - День России! 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции РФ и ее законов. Эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства», — сказал Барсуков.

Он отметил, что эту дату можно считать точкой отсчета новейшей истории государства.

В непростое время россияне отмечают этот праздник. Сегодня Россия борется с темными силами, которые хотят поставить на колени нашу страну. Этого им никогда не добиться, потому что под руководством нашего Президента В. В. Путина бойцы, участвующие в СВО, весь наш народ, добьются победы над фашизмом и реваншизмом. Хочу поздравить всех с наступающим праздником Днем России, а также с праздником, который отмечают 11 июня — Всемирным днем мотоциклиста! Призываю молодежь осваивать технические виды спорта и готовиться быть защитниками Отечества», — добавил Барсуков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.