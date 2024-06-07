Депутат Мособлдумы в Балашихе передал гумпомощь бойцам СВО

Переданная помощь депутатом Мособлдумы Вячеславом Фомичевым на передовую войдет в большой гуманитарный груз и ближайшую отправку из Балашихи на передовую. Туда отправятся и дизельные генераторы, одежда, бытовые предметы, куличи, тушенка, окопные свечи и другие вещи. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Парламентарий привез эвакуационные тележки для раненных и медицинские комплекты в приемную фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита» в микрорайон Гагарина.

В сборке и передаче груза приняли участие председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов, председатель фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат от «Единой России» Сергей Чураков, депутат горсовета Балашихи Олег Зверев, священник, волонтеры и другие.

«Мы передаем очередную партию гумпомощи нашим ребятам. Вячеслав Васильевич Фомичев собрал заранее необходимую информацию от участников специальной военной операции, на основании этого, были собраны 2 большие коробки гуманитарного груза. Все по запросу наших бойцов. Эта адресная помощь из Балашихи отправится уже в ближайшее время», — сказал Сергей Чураков.

Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам трудового фронта и узникам концлагерей с 2011 года. После начала СВО его участники собирают и отправляют необходимую гумпомощь на фронт. На базе помещения фонда в микрорайоне Гагарина запущено производство блиндажных свечей, а также сбор помощи от неравнодушных жителей округа.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте volontermo.ru. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.