Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов отчитался о работе в Балашихе в 2024 году

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов выступил с отчетом о работе в Балашихе в прошедшем году. Свой отчет парламентарий начал с поддержки ветеранов и семей участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Подмосковье для них действуют:

квоты по приему на работу ветеранов СВО,

право на участие в программе социальной газификации,

денежная компенсация выдачи земельных участков,

льготы по транспортному налогу,

бесплатная юридическая помощь,

реабилитация после ранений и предоставление соответствующих технических средств.

Тарас Ефимов также рассказал о развитии основных сфер жизни области и города. Среди них образование, здравоохранение, ЖКХ, благоустройство, строительство и реконструкция спортивных объектов и дорог.

«В 2024 году мы активно работали с жителями, стремясь обеспечить реальные изменения в их жизни. Отчет о проделанной работе — это не просто формальность, а выражение открытости и ответственности перед людьми, которых мы представляем. Мы гордимся тем, что смогли объединить усилия с партией „Единая Россия“, чтобы реализовать социально значимые проекты, направленные на улучшение качества жизни граждан», — сказал Тарас Ефимов.

В 2024 году в Балашихе построены школа в ЖК «Пехра» и три детских сада, проведён капитальный ремонт в детском саду «Улыбка», открылись две детских поликлиники и стадион «Труд», обновлен спорткомплекс «Орион», благоустроены 20 дворов, капитально отремонтировано 122 многоквартирных дома, появился новый сквер в Заре и спортплощадка в микрорайоне Авиаторов. Решается кадровый вопрос в самых важных для города сферах — образовании и здравоохранении. Так, за 2024 год принято на работу почти 700 новых врачей и медработников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.