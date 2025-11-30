Депутат Мособлдумы Шевченко рассказала об актуальности Дня матери

Бескорыстная материнская любовь сопровождает нас с первых мгновений после появления на свет, окружает заботой, дарит веру в себя и надежду на лучшее, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко.

«Международный женский день отмечаем весной, но есть в календаре еще один замечательный праздник — День матери. Он учрежден в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Его символом выбран цветок незабудки», — сказала депутат.

В рамках национального проекта «Демография» многое делается для поддержки материнства и детства. Это приоритетное направление и на государственном, и на региональном уровне.

«Хочется от всего сердца поблагодарить вас, дорогие мамы, за терпение и самопожертвование, за доброту и нежность, за этот прекрасный мир, который вы открыли свои детям. С особым чувством обращаюсь к матерям наших воинов, защищающих интересы страны на передовой. Вы воспитали своих детей достойными людьми, настоящими патриотами России», — добавила Шевченко.

Депутату приятно отметить, что в Московской области становится больше многодетных семей. Для них предусмотрены единовременные выплаты, разнообразные пособия, льготы, компенсации.

«В этот праздничный день искренне хочу пожелать всем крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия!» — заключила Шевченко.

30 ноября в России отмечается День матери. С каждым годом этот праздник становится все более популярным. В эту дату проходят мероприятия в школах, детских садах, дети несут цветы своим мамам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.