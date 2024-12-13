Депутат Мособлдумы рассказала о реализации проекта «Умные каникулы» в Талдоме

Депутат Мособлдумы, член комитета по вопросам образования, культуры и туризма Марина Шевченко на регулярной основе встречается с представителями образовательных организаций Талдомского городского округа. Перспективы развития системы образования в общем, качественное воспитание маленьких талдомчан, результаты работы партии «Единая Россия» в Подмосковье в рамках реализации стратегического партийного документа — «Народной программы» — темы встреч талдомских учителей и Марины Владимировны. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«Очень радуют результаты реализации проекта «Умные каникулы» в округе. Данный проект реализовывался в 4 школах округа в уходящем году: Запрудненская гимназия, Вербилковская школа, СОШ № 3 и 2 г. Талдома получили грант для реализации проекта. Ребята в «Точке роста» расширяли свой кругозор по программе «Физический экспериментариум», занимались практической биологией и программированием, прикладным творчеством, постигали нюансы точечной графики, создавали уникальные работы на занятиях по прикладному творчеству», — добавила Шевченко.

Кстати, «Умные каникулы» еще и вкусные — школьники посетили с экскурсией пиццерию и изучили процесс приготовления блюд. Несомненно, каждый трек разработан так, чтобы детям было интересно и увлекательно погружаться в мир науки, спорта, культуры и творчества.

«Ежедневно проходили занятия, обогащающие внутренний мир школьников, однако не переутомляющие их. В этом и есть приоритет «Умных каникул», позволяющих школьникам посмотреть по-другому на преподавателей, на себя и узнать что-то новое», — отметила Марина Шевченко.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.