Депутат Мособлдумы рассказал о пункте отбора на военную службу в Балашихе

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков рассказал о пункте отбора на военную службу в Балашихе, мотивации и мерах поддержки контрактников, передает пресс-служба партии.

Контрактная служба в Вооруженных силах Российской Федерации — это сознательный выбор наших граждан, основанный на различных мотивах и приоритетах. Это не просто работа, а осознанное решение, влияющее на жизнь самого военнослужащего и его семьи.

Голубков рассказал, что в Подмосковье уже существует большой социальный пакет для участников специальной военной операции и их семей.

«В частности для детей участников СВО предусмотрены освобождение от уплаты за детский сад, бесплатное питание в школах и вузах, внеочередное зачисление в садик, отдых в оздоровительном лагере „Литвиново“ и многое другие. Отдельно хотел бы отметить, что работа по расширению данного перечня постоянно продолжается. Очевидно, что постоянный мониторинг и корректировка мер поддержки с учетом обратной связи от самих контрактников необходимы для повышения их эффективности», — отметил Голубков.

По словам депутата Мособлдумы, он регулярно встречается с участниками СВО и мотивация у всех одна — в желании защищать Родину.

«Многие из них говорят о желании служить Родине, защищать интересыстраны и обеспечивать безопасность граждан. Контрактная служба так же обеспечивает стабильный заработок, который для многих является существенным фактором и речь идет не только о непосредственной заработной плате, но и о различных социальных гарантиях: контрактники получают медицинское обеспечение, пенсионное обеспечение, жилищные субсидии и другие социальные гарантии, что является значимым плюсом.Для многих контрактников служба — это способ проявить свою гражданскую позицию, внести вклад в обеспечение безопасности страны и защитить интересы государства. Это глубоко личное убеждение, стремление служитьРодине», — сказал Голубков.

Он подчеркнул, что центр отбора на контрактную службу в Балашихе является одним из лучших в стране.

«В данном центре соискатели могут получить всю необходимую информацию и пройти все этапы отбора в одном месте, без необходимости посещения разных учреждений. Специалисты пункта отбора предоставляют комплексную помощь кандидатам, начиная от консультации и до оформления документов. Такой объединенный центр создан для повышения эффективности и удобства процесса отбора граждан на службу по контракту, позволяя упростить и ускорить все необходимые процедуры», — добавил парламентарий.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу поконтракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8(495) 990-77-77.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.