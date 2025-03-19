Депутат Мособлдумы рассказал о планах партпроекта «Чистый лес» в 2025 году

В этом году экологическая акция по расчистке лесов Подмосковья в рамках регионального партийного проекта «Чистый лес» будет проходить уже третий год подряд. Планируется очистить от валежника порядка 30 га, в акции примут участие 18 муниципалитетов, передает пресс-служба партии.

Подготовку к проведению экологических мероприятий обсудили на рабочем совещании под руководством координатора партпроекта, депутата Мособлдумы Владимира Шапкина.

По его словам, за два года проведения акции на территории Московской области уже очищено более 50 лесных участков.

«Собрано порядка одной тысячи кубометров валежника, в расчистке лесов приняли участие около 3 тысяч человек из 30 городских округов Московской области. В этом же году в акции примут участие 18 округов. Немаловажно, что все участники экологической акции полностью готовы к ее проведению. Кроме этого, до 28 марта к проведению акции, в зависимости от округа, будут прикреплены депутаты Московской областной Думы от фракции „Единая Россия“, — рассказал Владимир Шапкин.

Он отметил, что цель данной инициативы — это обустройство для рекреационных целей лесных участков, которые являются местами массового отдыха жителей Московской области.

«Мы направляем все силы на восстановление экосистемы и улучшение состояния лесов, которые страдают от загрязнения и несанкционированных свалок. Лес — это не только природное богатство, но и важный элемент экосистемы, который требует нашей заботы и внимания, и мы обязаны сделать всё возможное, чтобы сохранить и восстановить наши леса», — прокомментировал Владимир Шапкин.

Он подчеркнул, что в ходе реализации мероприятий будут задействованы: Комитет лесного хозяйства Московской области, ГКУ «Мособллес», депутаты Московской областной Думы, представители органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области.

В совещании также приняли участие представители Комитета лесного хозяйства и ГКУ Московской области «Мососбллес», представители лесничеств, на территории которых будут проходить акции в мае — июне 2025 года, представители администраций городских округов, ответственные за ее проведение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.