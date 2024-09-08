Депутат Мособлдумы проверил работу участков в Единый день выборов в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском округе проходит Единый день голосования. Жители выбирают новый состав депутатов в муниципальный Совет, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

За ходом голосования на протяжении всех трех дней голосования следят депутаты Мособлдумы. Избирательные участки и работу комиссий проверил Олег Гаджиев, депутат Московской областной думы, член фракции партии «Единая Россия».

Депутат пообщался с членами УИКов, которые отметили активную позицию избирателей. Олег Гаджиев посмотрел, как на участках организована доступная среда для людей с инвалидностью, где-то были недочеты, но в целом она предусмотрена. Как отметили представители выездных УИКов, люди с инвалидностью все же предпочитают голосовать на дому. И такая возможность гражданам предоставлена.

«Хочется поблагодарить членов избирательных комиссий. К работе они относятся с полной ответственностью», — отметил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.