Депутат Мособлдумы проверил работу лагеря в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов совместно с членом фракции «Единая Россия» Мариной Жировой посетил летний лагерь, организованный в школе № 26 микрорайона Авиаторов в рамках партийного проекта «Новая школа», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они осмотрели игровые комнаты, спальни, спортивную площадку и пообщались с педагогами и отдыхающими детьми.

«Важно, чтобы каникулы детей были не только веселыми, но и полезными. Партийный проект „Новая школа“ помогает организовать интересный и безопасный отдых, подготовив ребят к новому учебному году с новыми знаниями и впечатлениями!», — сказал Тарас Ефимов.

В лагере работают три отряда, и каждый день ребят расписан по минутам, включая познавательные экскурсии — школьники уже побывали на водно-спасательном посту и в пожарной части. Тарас Ефимов и Марина Жирова выразили благодарность педагогам за их профессионализм и пожелали детям незабываемого лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.