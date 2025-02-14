Депутат Мособлдумы провел ряд встреч в рамках отчетной кампании в Королеве

Встречи прошли в школе № 12 с педагогическим коллективом, в детской музыкальной школе микрорайона Юбилейный, с жителями наукограда в городской библиотеке семейного чтения и досуга им. С. Я. Маршака, с коллективом спортивного комплекса «Вымпел».

«В прошедшем году я реализовывал наказы избирателей посредством формирования и продвижения проектов инициативного бюджетирования, в том числе для учреждений сферы образования, что позволило: установить новый забор в дошкольном отделении Гимназии № 11, отремонтировать цоколь здания школы № 13, приобрести новые компьютеры школе № 12. Также на оказание материальной помощи жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации, было выделено 2 миллиона рублей. Более 1 миллиона рублей было выделено на закупку оборудования для городской больницы», —доложил Сергей Керселян.

По словам депутата, главная цель депутатов от «Единой России» на текущий электоральный цикл — это выполнение Народной программы партии, которая четвёртый год успешно реализуется посредством формирования и выполнения соответствующих государственных и муниципальных программ.

«В Королеве были исполнены наказы из Народной программы, среди которых строительство и ввод в эксплуатацию объекта культуры — современного здания детской музыкальной школы в мкр Юбилейный на 600 мест, где на общей площади более 2 тысяч квадратных метров разместились 26 учебных класса для индивидуальных занятий, 5 больших аудиторий для теоретических занятий, 2 репетиционных зала и 1 концертный зал на 120 мест, между этажами работает лифт», — сказал депутат.

Керселян подчеркнул, что «Единая Россия» первая в стране с начала СВО начала помогать семьям добровольцев, контрактников, мобилизованных.

«За депутатами Подмосковья закреплено 19 268 семей, в том числе — 5 692 семьи военнослужащих — контрактников. Я лично курировал в 2024 году 16 таких семей в Королеве, постоянно отслеживал их потребности, стремился решить возникающие проблемы, провел с ними 33 очных встречи. Наша общая задача, чтобы ни одна такая семья не осталась без внимания. В 2024 году единороссы Подмосковья отправили в новые регионы и на линию боевого соприкосновения более 600 т гумпомощи», —прокомментировал Сергей Керселян.

Он озвучил, что одним из важных направлений деятельности партии «Единая Россия» является благоустройство территорий и социальных объектов.

«Окончен капитальный ремонт стадиона „Чайка“ в микрорайонеЮбилейный. Во время реконструкции полностью заменили канализацию, установили новые трубы и колодцы. На футбольном поле появилась система подогрева. Вдоль периметра стадиона установили современные фонарные столбы с диодными лампами. Также на стадионе появились новый теннисный корт и хоккейная площадка. После открытия на стадионе можно заниматься классическим и пляжным волейболом, хоккеем, футболом, баскетболом, бегом и другими видами спорта. Торжественно открыт для жителей благоустроенный сквер им. Ленина на ул. Коминтерна, где оформлены проезды, тротуары, площадки, зоны активности, ландшафтные композиции. Установлено наружное освещение, система видеонаблюдения, малые архитектурные формы, проведено озеленение участков, установлены урны», — добавил Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.