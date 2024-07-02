Депутат Мособлдумы провел прием жителей в общественной приемной «Единой России»

Первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения Партии «Единая Россия» Денис Перепелицын совместно с депутатом Московской областной Думы Николаем Черкасовым провел прием жителей в региональной общественной приемной «Единой России» в Реутове, передает пресс-служба партии.

К депутатам обратились жительницы по вопросам предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях города. Заявители переживают, что к сентябрю не получится получить место в детском саду.

«Направим запросы в администрацию Реутова. Возможна ситуация, когда мест в детском саду меньше, чем желающих попасть туда детей. В таком случае, будут предложены варианты, расположенные близко к месту проживания. Будем держать ситуацию на контроле», — рассказал Денис Перепелицын.

Первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения Партии также уточнил, что прием был приурочен к 16-летию региональной общественной приемной. 2 июля 2008 года было принято Решение Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» об организации работы сети Общественных приемных Председателя Партии по работе с обращениями граждан к Председателю Партии.

«Николай Иванович Черкасов был одним из тех, кто стоял у истоков региональной приемной в Подмосковье. Он не понаслышке знает, что работа с обращениями и помощь жителям — ответственная и важная работа. За прошедшие годы приемные зарекомендовали себя как эффективный инструмент обратной связи, куда каждый житель региона может обратиться со своими проблемами, предложениями и получить квалифицированную помощь», — прокомментировал Денис Перепелицын.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Московской области можно по телефону: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.