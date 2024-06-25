Депутат Мособлдумы принял участие в акции «Доброе дело»

Фото - © Это отличная возможность не стоять в стороне, а внести свою лепту в помощь тем, кому это действительно необходимо,/Дарья Аюева

В Московской области акция «Доброе дело» уже не один год подряд показывают свою высокую популярность. В рамках федерального партийного проекта «Мир возможностей» депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин вместе с главой городского округа Егорьевск Дмитрием Викуловым присоединились к данной акции и наполнили продуктовые корзины всем необходимым. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Интереснейшим аспектом общественных отношений или отличительной чертой нашего народа являются традиции взаимовыручки и искреннее стремление прийти на помощь нуждающимся.

Это отличная возможность не стоять в стороне, а внести свою лепту в помощь тем, кому это действительно необходимо, а их, поверьте, как бы это драматично не звучало, все еще немало.

«Всегда считал, что единство — это самый прочный и нерушимый фундамент преодоления серьезных трудностей. И своей теории могу найти множество подтверждений. Несмотря на все препятствия, мир не без добрых людей, и с каждым разом их становится все больше и больше, по-другому мы не умеем», — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.