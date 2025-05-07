Депутат Мособлдумы поздравила ветерана ВОВ из Люберец с Днем Победы

Парламентарий передала ему поздравительное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева, а заместитель главы Люберец Марина Истомина вручила знак «Почетный гражданин городского округа Люберцы».

К поздравлениям присоединились председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном Совете депутатов Александр Шлапак, а также муниципальные депутаты Мигран Туманов, Анна Сорокина и Дмитрий Крестинин.

«Николай Васильевич, вы начинали свой боевой путь ещё совсем мальчиком. Благодаря мужеству вашей мамы и вашего брата, вам удалось вырваться из рук фашистов. Вы смогли выстоять в партизанском отряде, помогали бойцам освобождать нашу Родину. Вы получили хорошее образование, стали военным. Несмотря ни на какие трудности, сохранили оптимизм и веру в жизнь. В эту праздничную неделю депутаты фракции „Единая Россия“ посещают каждого ветерана. Но и во все остальные дни мы не забываем вас — Героев, подаривших мирное небо! Мы перед вами в вечном долгу. Спасибо за Великую Победу!», — обратилась к ветерану Лидия Антонова.

Во дворе дома Николая Васильевича состоялся парад и праздничный концерт. Творческие фронтовые агитбригады исполнили вместе с ветераном знаменитые песни военных лет, а школьники и воспитанники детских садов вручили Герою цветы и открытки, сделанные собственными руками.

«Для меня День Победы имеет особое значение. Это самый главный и дорогой сердцу праздник. Спасибо большое, что не забываете нас, людей, переживших войну. Я хочу пожелать всем мирного неба, уверен, что Победа снова будет за нами!», — сказал Николай Цветков.

Николай Васильевич родился в Смоленской области. В 1941 году ему было 11 лет. Будучи ребёнком, попал в партизанский отряд, а после войны служил в рядах Советской армии. Является полковником в отставке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.