Депутат Мособлдумы поздравил ветеранов ВОВ с предстоящим 80-летием Победы

Когда началась война, Владимиру Алексеевичу было всего 4 года. А в 1956 году его призвали в армию. До армии Владимир Алексеевич работал в ЛИИ им. Громова в городе Жуковский и после трех с половиной лет службы без отпуска снова вернулся на старое место. Стаж работы Владимира Парфенова составляет 50 лет. Владимир Алексеевич — коренной житель города Раменское. Вот уже 30 лет душа в душу, он живет вместе с супругой Лейлой Усмановной в уютном доме.

Также Игорь Чистюхин навестил и Марию Прокофьевну Заблоцкую, участницу Великой Отечественной войны. Когда началась война, ей было 18 лет.

«На вышке опознавали вражеские самолеты», — вспоминает Мария Прокофьевна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.