Депутат Мособлдумы поздравил ветерана в Пушкинском округе

Депутат Московской областной думы Михаил Ждан 14 апреля встретился с ветераном Великой Отечественной войны Виктором Гаркиным в Пушкинском округе и поздравил его с 95-летием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктор Ефимович Гаркин отметил 95-летие 12 апреля. В годы войны, будучи подростком, он пережил оккупацию в Орловской области. Позже служил радистом в рядах Советской армии в Заполярье. После войны прошел долгий трудовой путь и получил звание «Ветеран труда».

В прошлом году в День Победы глава округа Максим Красноцветов вручил Виктору Гаркину знак «Почетный гражданин».

«Каждая встреча с ветеранами Великой Отечественной войны — это прикосновение к истории нашей страны и ее героическому прошлому. Общение с такими людьми вызывает трепет и гордость. Пережив тяготы войны, они сохранили жизнелюбие и стойкость. Низкий им поклон и крепкого здоровья!» — сказал Михаил Ждан.

Депутат подчеркнул, что встречи с ветеранами остаются важной частью работы по сохранению исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.