Депутат Мособлдумы посетил школу № 13 в микрорайоне Бахчиванджи, где расположена УИК

Депутаты всех уровней все три дня голосования на выборах ОМСУ находятся в своих избирательных округах, объезжают участки в целях контроля прозрачности и легитимности выборного процесса, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

«Сегодня в городском округе Щелково работают 125 избирательных участков. Сейчас мы находимся на базе школы № 13, где находятся УИКи № 3443, 3444, 3445, 3446 и 3447. Пообщался с членами участковых комиссий и наблюдателями. Все отмечают, что голосование проходит штатно. Встретил и жителей микрорайона Бахчиванджи, пришедших исполнить свой гражданский долг. Все сошлись во мнении, что голосование на выборах в Совет депутатов, независимо от позиции, — это реальная возможность повлиять на будущее родного города», — поделился Николай Черкасов.

По состоянию на 10:00 8 сентября на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила 18,89%: на избирательных участках — 13,31%, дистанционное электронное голосование — 81,47%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.