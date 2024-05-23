Депутат Мособлдумы посетил протезную мастерскую «Эндолай» в Мытищах

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын посетил предприятие, которое с 2009 года занимается выпуском бионических протезов в Мытищах, передает пресс-служба партии.

С начала специальной военной операции по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева, «Единая Россия» занимается сопровождением участников специальной военной операции и членов их семей по целому ряду направлений.

По словам Дениса Перепелицына, одна из важнейших задач, которая сегодня стоит перед партией — это обеспечение бойцов, ветеранов СВО необходимыми условиями для реабилитации. Наряду с психологической помощью, а также курса медицинского восстановления, некоторым из них, после травм необходимы технические средства реабилитации.

«Крайне важно, что для реализации этой задачи мы в первую очередь задействуем наши Подмосковные предприятия. В ближайшее время, компания Эндолайт изготовит несколько изделий, которые мы передадим нашим ветеранам», — заявил депутат.

Он также отметил, что помимо непосредственно самих технических средств, бойцам необходима квалифицированная поддержка реабилитологов. Для этих целей в июне этого года в Подмосковье начнет работу новый Центр. Он откроется на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Ожидается, что уже в этом году помощь здесь получат около 500 военнослужащих. Он станет вторым по счету, после Центра реабилитации в Ясенках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.