Депутат Мособлдумы Перепелицын провел прием семей участников СВО в Мытищах

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Московской области Денис Перепелицын провел прием граждан в местной общественной приемной партии, сообщает пресс-служба «Единой России».

Также консультировали жителей представители «Единой России» в Мытищах: председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов и руководитель фракции Юрий Гончарук.

Обратились семьи участников специальной военной операции. Мама одного из бойцов пришла с вопросом предоставления положенных льгот по оплате услуг ЖКХ.

«В связи с тем, что все участники специальной военной операции приравниваются по статусу к ветеранам боевых действий, что прописано в законе «О ветеранах», они вправе пользоваться льготами, которые установленные для ветеранов боевых действий, в том числе льготами в сфере ЖКХ», — отметил Денис Перепелицын.

Вопрос взят в работу, договорились оказать содействие в подготовке всех необходимых документов для полного прохождения процедуры.

Основная льгота по ЖКХ для ветеранов боевых действий заключается в возможности компенсировать 50% расходов на оплату жилых помещений. Также 25 декабря 2023 года была принята редакция к федеральному закону № 58-ФЗ, согласно которой участники специальной военной операции и члены их семьи теперь не будут платить пени по коммунальным платежам, если несвоевременно или не полностью оплатили коммуналку.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием к депутатам всех уровней в общественные приемные «Единой России» Московской области можно по телефону 8 (495) 106-05-50 с понедельника по пятницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.