Депутат Мособлдумы оценил новую детскую площадку в Балашихе

Депутат Мособлдумы Андрей Лазарев посетил детскую площадку в микрорайоне Авиаторов, открытую в июле 2026 года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая детская площадка расположена на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов Балашихи. Здесь уложили безопасное покрытие, установили спортивные и игровые элементы. Концепцию разработали с учетом пожеланий жителей.

«Три месяца назад на бульваре Нестерова была открыта новая детская площадка, которая сразу стала популярной среди жителей. Очень приятно видеть, что здесь много детей. Район активно разрастается, строятся новые дома, и такие объекты действительно необходимы», — сказал депутат Мособлдумы Андрей Лазарев.

Жительница микрорайона Ксения Логинова рассказала, что приходит сюда с ребенком несколько раз в день, поскольку живет рядом.

«Появление новой площадки — это, безусловно, хорошо: дети довольны, что ее построили взамен старой. Любимое место моего сына — это большая горка-«змейка». Дети набиваются туда все скопом, играют, и им очень весело», — поделилась Ксения Логинова.

В Балашихе в 2026 году запланирована замена 18 детских игровых площадок. Работы проводят в рамках Народной программы «Единой России» для создания современной и безопасной городской среды.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.