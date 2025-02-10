Депутат Мособлдумы отчитался перед жителями Пушкинского округа за работу в 2024 году

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян рассказал о результатах проделанной в 2024 году работы, реализованных программах и партийных проектах «Единой России», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Рассказал о работе в контексте специальной военной операции, о сборе гуманитарной помощи беженцам, жителям ЛДНР, Курска и военным. Рассказал об исполнении наказов избирателей, вошедших в народную программу партии „Единая Россия“, — подчеркнул депутат.

Он отметил, что под его кураторством находится 29 семей участников СВО в городе Ивантеевка.

«Постоянно отслеживаю их потребности, стремлюсь решить возникающие проблемы. За прошедший год провел с семьями участников СВО 60 очных встреч», — прокомментировал парламентарий.

По его словам, еще одним важным направлением в своей работе, являются встречи с жителями округа.

«На 30 личных приёмах в 2024 году принял 257 граждан», — подчеркнул Сергей Керселян.

Он также рассказал, что в рамках реализации госпрограмм в 2024 году по Народной программе избирателей «Единой России» в Ивантеевке продолжается капитальный ремонт поликлиники № 9 Ивантеевского филиала Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова (завершение работ намечено на январь 2026 года).

«Кроме того, идёт глубокая реконструкция Ивантеевского городского парка культуры и отдыха, срок окончания работ планируется в текущем году. А также, проведен капитальный ремонт детской школы искусств», — сказал депутат Мособлдумы.

Он отметил, что важной составляющей депутатской деятельности была и остается непосредственная работа с избирателями.

«Ежедневно ко мне обращаются люди с самыми разными просьбами. Конечно, есть вопросы, которые решаются достаточно быстро. Есть вопросы, которые требуют детальной проработки и более длительного времени для решения», — прокомментировал Сергей Керселян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.