Депутат Мособлдумы отчитался перед жителями Балашихи о проделанной работе за 2024 год

Мероприятие прошло в школе № 3 имени И. А. Флерова. В ходе своего выступления Николай Черкасов рассказал о деятельности Комитета Государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы, в частности о законотворческой деятельности, о работе с местным отделением партии «Единая Россия» и проведенных социально значимых акциях и мероприятиях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам депутата, в 2024 году в Балашихе была проделана огромная работа по строительству и капитальному ремонту социально-значимых объектов.

«В рамках партийных проектов открыта школа на 1500 мест в ЖК „Пехра“, детские сады в микрорайоне Ольгино и жилых комплексах „Измайловский лес“ и „Новоград Павлино“. Начали капитальный ремонт в КДЦ „Заря“, полностью обновили детскую школу искусств № 3 и детский сад „Улыбка“. Особое внимание в округе уделяется спортивным объектам. В 2024 году была проведена масштабная реконструкция спорткомплекса „Орион“, — рассказал Черкасов.

Он отметил, что помимо строительства социальных учреждений, в частности объектов образования, идет большая работа по поддержке педагогических коллективов.

«На уровне Мособлдумы за прошедший период приняты меры поддержки для педагогов: компенсация аренды жилья, региональные гранты для учителей, с 1 января предусмотрена индексация заработной платы для всех педагогов: молодые учителя получат увеличение окладов на 20%, а молодые воспитатели на 26%! Тем самым зарплаты вырастут от 13 до 24%. Это важный шаг к достойной оплате труда наших педагогов», — сказал Николай Черкасов.

Черкасов добавил, что в прошедшем году в Балашихе продолжилась работа по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

«При поддержке партии „Единая Россия“ из округа регулярно отправляются гуманитарные грузы. С начала специальной военной операции на Донбасс доставлено более 600 тонн груза. Мы находимся также в постоянном контакте с семьями бойцов, которые сегодня защищают нашу Родину. Жители и предприятия округа откликаются на запросы бойцов, а волонтеры передают это из рук в руки», — подчеркнул Николай Черкасов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.