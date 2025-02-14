Депутат Мособлдумы отчиталась перед жителями Воскресенска о проделанной работе

В молодежном центре «Олимпиец» прошла важная встреча, на которой депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева рассказала об итогах своей деятельности в городском округе Воскресенск за 2024 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание в отчете Лобышева уделила мерам, направленным на повышение уровня и качества жизни пожилых граждан.

«В прошлом году на социальную поддержку было выделено 96,3 миллиарда рублей. Это значительная сумма, которая позволяет улучшить условия жизни людей старшего возраста. Например, доплата одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в регионе более 10 лет, увеличилась до 20 тысяч рублей. Это важная мера, которая поможет им чувствовать себя более защищенными», — рассказала Екатерина Лобышева.

По словам парламентария поддержка участников СВО является одной из главных задач депутатского корпуса и партии «Единая Россия».

«Военнослужащие и их семьи нуждаются в чутком внимании и помощи. На сегодняшний день за депутатами закреплено более 19 тысяч таких семей. Еженедельно мы закупаем для бойцов всё необходимое в соответствии с их заявками. Мы продолжаем оказывать материальную помощь родственникам бойцов, а также отправляем на фронт продукты, маскировочные сети и другие необходимые средства», — поделилась Лобышева.

Она рассказала, что в 2024 году в Воскресенске после капремонта открыли стационарный корпус «Воскресенской больницы», где располагаются офтальмологическое, отоларингологическое и педиатрическое отделение.

«Также был открыт и начал свою работу Центр амбулаторной онкологической помощи. В округе было благоустроено 11 дворов, модернизировано 13 детских игровых площадок, налажена работа с управляющими компаниями. По поручению Владимира Путина и в рамках Народной программы партии „Единая Россия“ в регионах страны ведется капитальный ремонт школ. Московская область не исключение. В округе капитально отремонтируют детский сад „Колосок“ в Федино, МОУ „Москворецкая гимназия“ и детский сад „Незабудка“ в Белоозерском», — сообщила Лобышева.

Кроме того, по ее словам, продлены меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста.

«Был упрощен процесс получения бесплатного зубопротезирования для льготных категорий граждан. Теперь они могут получить услуги по изготовлению или ремонту зубных протезов в любом медучреждении из списка, а не только по месту жительства», — рассказала Екатерина Лобышева.