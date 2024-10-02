Депутат Мособлдумы Мурзаков рассказал о потребностях подмосковных бойцов СВО

Поддержка связи с бойцами СВО, которые из Подмосковья уехали защищать Россию, для депутатов Мособлдумы является важным делом. Депутат Михаил Мурзаков рассказал РИАМО о потребностях военнослужащих и о том, как решается этот вопрос.

Мурзаков наряду с другими депутатами лично вносит посильный вклад в поддержку военнослужащих. Он регулярно общается с ними и решает важные для бойцов вопросы.

«Активно общаюсь с отпускниками. Как правило, ребята приезжают со списками того, что они хотели бы привезти в свои подразделения по возращению с отдыха. Государство обеспечивает армию всем необходимым в глобальном смысле этого слова. Однако есть много незначительных на первый взгляд вещей, которые необходимы на фронте и которые проще и быстрее получить от неравнодушных граждан. Именно этим мы занимаемся на постоянной основе и будем делать это вплоть до окончательной победы над врагом», — рассказал Мурзаков.

Сами военнослужащие неоднократно заявляли, что благодаря поддержке Московской области могут спокойно выполнять свой долг и не беспокоиться о семьях. Все бойцы знают, что есть те, кто помогут решить различные вопросы их близких, в том числе благодаря мерам соцподдержки.

Многие военнослужащие, которые в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне СВО, подписали контракт с Минобороны в Подмосковье. Именно в этом регионе на сегодняшний день начисляют самую большую единовременную выплату. Для удобства будущих контрактников в Московском областном пункте отбора бойцов на военную службу созданы и другие благоприятные условия: россияне получают жилье, трехразовое питание, а также различного рода консультации и параллельно проходят военную подготовку.

Территориально центр отбора бойцов находится в Балашихе на Восточном шоссе, 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья. Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах можно найти на сайте.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора. Подробная информация о контрактной службе также доступна в Telegram-боте. Можно еще написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.