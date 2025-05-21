Депутат Мособлдумы Михаил Ждан встретился с Пушкинским Советом ветеранов

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан на минувшей неделе встретился с членами Совета ветеранов округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В дружеской обстановке за чашкой чая участники встречи поговорили о Дне Победы, о проведенной работе в рамках патриотического воспитания школьников и молодежи, а также о тех вопросах, которые волнуют жителей города.

Встреча прошла в рамках региональной партийной программы «Успех V единстве поколений», она направлена на сохранение памяти о героических страницах нашей истории и укрепление единства в стране.

Совет ветеранов Пушкинского объединяет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, являясь сплоченным коллективом единомышленников, которые совместно проводят свой досуг и оказывают друг другу всестороннюю поддержку.

Михаил Ждан поздравил членов Совета ветеранов с юбилеем Великой Победы, передал им Благодарственные письма от Московской областной Думы и вручил памятные подарки. В дружеской атмосфере состоялся душевный разговор о жизни, воспоминаниях и планах на будущее.

«Обсудили наши планы взаимодействия. Патриотическое воспитание детей — одна из приоритетных задач. Ветераны в этом очень сильно помогают, проводят уроки мужества. Дети всегда рады встречать их в классах. Обсудили проблемные вопросы каждого ветерана, постарались на все вопросы ответить, мы всегда помогаем, без внимания их не оставляем», — отметил Михаил Ждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.