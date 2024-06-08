Депутат Мособлдумы Маликов: диалог с бизнесом должен быть прямым

Диалог с бизнесменами в стране должен быть прямым, а не через виртуальную реальность, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

В Минцифре ведут обсуждения о возможности обращения бизнеса в госорганы через электронные обращения. С таким заявлением выступил на ПМЭФ-2024 глава ведомства России Максут Шадаев. Министерство прорабатывает детали инициативы. Согласно его данным, порядка 20% обращений от юрлиц поступает в бумажном виде.

«Данная инициатива будет подвержена определенной критике со стороны предпринимательского сообщества. Это абсурд переводить в электронный формат обращения бизнеса. Мы вернемся к тем временам, когда предприниматели скажут властям, что „вы нас не трогайте, мы вас не знаем и мы вас не знаем“», — сказал Маликов.

Парламентарий отметил, что диалог с бизнесом всегда должен быть открытым.

«Прямой диалог с бизнесом — это путь к успеху. А закрываться за электронными обращениями — это значит не понимать и не знать, чем реально живет бизнес, как с ним общаться. Сейчас потихоньку начала исправляться ситуация, все чаще проводятся встречи с бизнесом разного формата.

По его слова, двухнедельный марафон встреч в Московской области с предпринимателями в рамках проекта «Выбирай свое» показал скрепы между бизнесом и властью.

«Заявления отдельных чиновников показывают, что они настолько оторваны от реальности и не понимают, как живет бизнес на земле, что, конечно, это удивляет», — подытожил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ получил награду за третье место Подмосковья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

«Для нас очень важным партнером является правительство России, как и для всех регионов, не только для Московской области, потому что все, что касается трансформации, упрощения для бизнеса, как мы видим, бизнес с благодарностью оценивает», — отметил Воробьев.