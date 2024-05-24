Депутат Мособлдумы Лобышева пообщалась с участниками «ПолитСтарта» в Подмосковье

В этом году в Воскресенске состоятся выборы в совет депутатов. Всего будет избрано 25 депутатов. В качестве наставника с потенциальными кандидатами встретилась депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева, сообщает пресс-служба депутата.

Кадровый проект «ПолитСтарт» «Единой России» направлен на подготовку и обучение будущих политиков.

«В рамках процедуры предварительного голосования «Единая Россия» проводит отбор кандидатов в органы госвласти и местного самоуправления. В данном случае в ходе предварительного голосования партия определит кандидатов, кто будет представлять партию на выборах 8 сентября. Предварительное голосование уже началось и продлится до 26 мая. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует идти на выборы от партии «Единая Россия», — отметила Екатерина Лобышева.

В ходе встречи с участниками предварительного голосования, региональный парламентарий рассказала о том, что предварительное голосование проводит только партия «Единая Россия» и данная процедура проходит уже в 15-й раз.

Всего в Подмосковье на предварительное голосование зарегистрировано порядка 1900 кандидатов, в Воскресенске — 77.

В единый день голосования в сентябре основные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 25 городских округах. Также в Подольске пройдут довыборы на замещение одного мандата. Всего по итогам выборной кампании будет избрано 574 депутата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.