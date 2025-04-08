Депутат Мособлдумы Лев Закиров посетил Бахрейн с деловым визитом

Делегация Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ провела рабочую встречу с представителями Верхней палаты парламента Бахрейна — Меджлиса аш-Шура. Основной темой переговоров стало укрепление молодежного парламентского диалога между двумя странами, а также обсуждение совместных инициатив в сфере гуманитарного и межпарламентского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В ходе переговоров стороны обсудили:

Предстоящий визит короля Бахрейна в Совет Федерации (23 мая 2025 года) как важный шаг в развитии двусторонних отношений.

Участие бахрейнской делегации в Евразийском женском форуме — одной из ключевых международных площадок для обсуждения роли женщин в политике и экономике.

Недавние переговоры Валентины Матвиенко с председателем Верхней палаты Бахрейна в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза, подтвердившие взаимный интерес к углублению сотрудничества.

Особое внимание было уделено:

развитию медицинского туризма между Россией и Бахрейном.

поддержке совместных спортивных и культурных проектов.

роли молодежи в укреплении межкультурного диалога и экономических связей.

Российская делегация предложила бахрейнским коллегам принять участие в крупных молодежных мероприятиях:

Летняя школа Всемирного фестиваля молодежи — площадка для обмена опытом и разработки совместных инициатив.

Молодежный трек BRICS в Санкт-Петербурге (октябрь 2025 года), где обсуждаются перспективы сотрудничества в рамках объединения.

«Мы не просто говорим о сотрудничестве — мы уже выстраиваем его. Молодежная дипломатия должна стать реальной платформой для совместных решений, а не оставаться формальностью», — подчеркнул депутат Мособлдумы, председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров.

Встреча подтвердила заинтересованность России и Бахрейна в развитии молодежного парламентского диалога, несмотря на сложности в международной обстановке. Стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и реализации совместных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.