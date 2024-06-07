Депутат Мособлдумы Коркин поучаствовал в церемонии «Доблесть Честь»

В МУ ДО ЦДТ «Родник» состоялась торжественная церемония приема учащихся в ряды юнармейского отряда «Доблесть и Честь» имени героя РФ, гвардии майора воздушно-десантных войск Алексея Николаевича Осокина. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин поприветствовал собравшихся и сказал несколько напутственных слов юнармейцам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость» — это не просто слова, это слова присяги, которые произносят молодые юноши и девушки вступая в ряды масштабного патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Именно с ними они пойдут по жизни, и именно это общество поможет им закалить характер, сформировать волю к победе, привить такие ценности, как истинный патриотизм, любовь к Родине, целеустремленность и ответственность.

Для 12 ребят этот момент был особенно волнительный, ведь на мероприятии помимо родителей и наставников присутствовал и сам отец Героя — Осокин.

«Реальность, увы, такова, что мы вынуждены, в том числе и на мировой арене, отстаивать и защищать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культурные и духовные ценности. В руках юного поколения судьба России, ее настоящее и будущее. Поэтому так важно развивать подобные общественные институты, ведь мы закладываем фундамент наших долгосрочных побед на долгие и долгие годы вперед», — прокомментировал депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.