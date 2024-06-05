Депутат Мособлдумы Голубев провел прием граждан в Ступине
Фото - © К депутату обратилось семь жителей Ступино/Илья Фролов
Депутат Мособлдумы Андрей Голубев провел очередной прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» в городском округе Ступино, сообщает пресс-служба депутата.
Депутат помог супруге погибшего в ходе СВО нашего героя сделать ремонт в ванной. Выделил материальную помощь в сумме 50 тыс. рублей. Такая же материальная помощь оказана многодетной семье участника СВО из Михнево из-за сложной материальной ситуации.
Жительнице Нового Ступина помог получить положенные ей из-за инвалидности медицинские материалы и оказал материальную помощь.
В интересах заявителя Б. будет сделан запрос в Мособлгаз по проведению газификации улиц Лебяжья и Цветная в д. Тараского г. о. Кашира.
Заявителю К. даны разъяснения по предоставлению компенсации по оплате ЖКУ — она предоставляется по месту постоянной регистрации льготника.
Обратились родители молодого мужчины, получившего 1 группу инвалидности из-за травмы. Депутат обещал помочь с реабилитацией. Поддержал он и инициативу двух жительниц д. Линьково г. о. Ступино об установке в деревне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.
«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.