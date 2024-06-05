Депутат Мособлдумы Голубев провел прием граждан в Ступине

Депутат помог супруге погибшего в ходе СВО нашего героя сделать ремонт в ванной. Выделил материальную помощь в сумме 50 тыс. рублей. Такая же материальная помощь оказана многодетной семье участника СВО из Михнево из-за сложной материальной ситуации.

Жительнице Нового Ступина помог получить положенные ей из-за инвалидности медицинские материалы и оказал материальную помощь.

В интересах заявителя Б. будет сделан запрос в Мособлгаз по проведению газификации улиц Лебяжья и Цветная в д. Тараского г. о. Кашира.

Заявителю К. даны разъяснения по предоставлению компенсации по оплате ЖКУ — она предоставляется по месту постоянной регистрации льготника.

Обратились родители молодого мужчины, получившего 1 группу инвалидности из-за травмы. Депутат обещал помочь с реабилитацией. Поддержал он и инициативу двух жительниц д. Линьково г. о. Ступино об установке в деревне памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.