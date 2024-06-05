Депутат Мособлдумы Голубев передал партию лекарств для аптечек бойцов СВО

Фото - © Депутат передал очередную партию лекарств для формирования аптечек нашим защитникам в зону СВО женскому волонтерскому движению «Кашира-Ступино: ПОМОЖЕМ НАШИМ РЕБЯТАМ ВМЕСТЕ». ⁣⁣⠀/Илья Фролов

сегодня в 13:48

Депутат Мособлдумы Андрей Голубев приобрел на сумму более 10 тыс. рублей и передал очередную партию лекарств для формирования аптечек бойцам в зону СВО женскому волонтерскому движению «Кашира-Ступино: поможем нашим ребятам вместе», сообщает пресс-служба депутата. ⁣⁣⠀

Волонтеры работают уже 2 года без административной поддержки и весь материал закупают на личные средства, и собранные пожертвования.

Группа занимается несколькими направлениями: пошив одежды и элементов экипировки, изготовление индивидуальных сухпайков, изготовление сухого душа и горючего, антимагнитных щупов, защитных накидок, формирование аптечек.

Сбор проходит по субботам в доме притча Успенского собора в Кашире 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.