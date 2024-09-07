Депутат Мособлдумы: голосование в Дубне проходит в штатном режиме

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов в первый и второй дни голосования проверил работу 4 избирательных участков в городском округе Дубна, передает пресс-служба партии.

Александр Орлов отметил, что активность со стороны жителей наблюдалась уже в первые часы начала выборов депутатов ОМСУ, а процесс голосования организован согласно требованиям законодательства.

«Хочу отметить, что голосование проходит в штатном режиме, без каких-либо нарушений. Работа наблюдателей хорошо организована. Вся необходимая информация есть на информационных стендах. Особо порадовал позитивный настрой пришедших избирателей. Жители активно идут выразить гражданскую позицию», — сказал Орлов.

Так, 6 сентября депутат проверил работу избирательных участков № 479, 480, 481, расположенных в здании гимназии № 11. А 7 сентября совместно с секретарем местного отделения партии «Единая Россия», главой Дубны Максимом Тихомировым посетили избирательный участок № 466.

В рамках Единого дня голосования в Московской области проводятся выборы депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах, а также довыборы в трех — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске. Выборы ОМСУ будут проходить в Подмосковье 6, 7 и 8 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.