Депутат Мособлдумы Ефимов проверил качество питания в школе № 10 Балашихи

В рамках партийного проекта «Новая школа» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с представителями родительского комитета и членом фракции «Единая Россия» Ульяной Кондряковой проверили соблюдение требований санитарных норм и организацию горячего питания в столовой школы № 10 в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

«Бесплатное питание в учреждении получают ежедневно порядка 600 учащихся младших классов, а всего в столовой кушают почти полторы тысячи ребят. С прошлого года у старшеклассников есть своя буфетная зона — проект, который был реализован в рамках региональной программы инициативного бюджетирования», — рассказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

При мониторинге школьной столовой был заполнен чек-лист по нескольким позициям. В частности, учли наличие ежедневного меню с указанием веса блюд, расписание приемов пищи детьми, чистоту в обеденном зале и в зоне приготовления.

«В ходе посещения школьной столовой мы пообщались с учащимися и персоналом. Убедились в том, что предлагаемое меню разнообразное. Все санитарные нормы соблюдаются. В столовой образцовый порядок», — отметила член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

Депутаты «Единой России» регулярно проводят мониторинг школьных столовых округа, уделяют особое внимание соблюдению мер безопасности в столовых, соответствию режиму питания детей и, конечно, качеству продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.