Депутат Мособлдумы Ефимов провел прием по соцвопросам в приемной партии ЕР

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел прием жителей Реутова по соцвопросам в региональной общественной приемной председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Всего на прием к депутату обратились три заявителя из Реутова. Вопросы касались выделения материальной помощи оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«У каждого своя ситуация, которая, безусловно, требует решения и поддержки. Помогли заявителям собрать пакет документов для получения материальной помощи. Со своей стороны, напишем ходатайство в Окружное управление социальной защиты», — отметил Тарас Ефимов.

Подробнее узнать о работе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Московской области и записаться на встречу с депутатами всех уровней можно по телефону: 8 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.