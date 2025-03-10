Депутат Мособлдумы Ефимов провел более 480 мероприятий в Реутове в 2024 году

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов провел серию отчетных встреч с жителями Реутова, в ходе которых представил результаты своей работы за 2024 год. Встречи прошли в колледже «Энергия», лицее и школе № 7, где парламентарий обсудил с учащимися, активистами, педагогами и жителями ключевые вопросы развития округа, сообщает пресс-служба администрации Реутова.

На встрече в колледже «Энергия» Тарас Ефимов рассказал о реализации государственных программ в Реутове и регионе, а также подчеркнул важность участия общественных организаций в гуманитарных миссиях. Он поделился своим профессиональным опытом и деятельностью в парламенте, отметив, что в 2024 году в Подмосковье было отремонтировано 22 детских сада, 8 колледжей и 41 школа. Также открылись 74 новых общеобразовательных учреждения и 39 детских садов. В 2025 году запланирован капитальный ремонт 59 школ, 42 детских садов и 11 колледжей, а также строительство 29 новых школ.

Депутат представил отчет о проделанной работе и в ходе встречи с активом южной части Реутова, где он также ответил на вопросы жителей. Тарас Ефимов отметил, что в 2024 году провел 481 мероприятие во дворах, школах и на предприятиях, а наиболее значимые наказы горожан были включены в региональные государственные программы и реализованы. В числе важных достижений — открытие после капитального ремонта детского сада на улице Строителей на 320 мест, строительство нового детского сада в ЖК «Самоцветы мира» на 84 места и ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест в микрорайоне 10А.

Кроме того, депутат подвел итоги 52 приемов граждан, в ходе которых рассмотрел более 160 вопросов. Порядка 100 жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили адресную материальную помощь.

На встрече с жителями северной части Реутова в школе № 7 обсуждались вопросы развития коммунальной, дорожной инфраструктуры и сферы здравоохранения. В 2024 году в Реутове был отремонтирован фасад хирургического центра ЦГКБ, организовано централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому, а также продолжилось развитие центра диагностики и телемедицины.

В сфере ЖКХ проведены масштабные работы: переложено 2,5 километра теплосетей, что позволило подключить 80 многоквартирных домов и 10 социальных объектов. Капитально отремонтировано 12 многоквартирных домов, обновлено 190 подъездов и комплексно благоустроено 16 дворовых территорий.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Реутове заменено асфальтовое покрытие на пяти улицах: Академика Челомея, Садовом проезде, Новой, Реутовских ополченцев, а также на проезде от улицы Победы до улицы Советской.

Тарас Ефимов поблагодарил жителей за активное участие в жизни города и отметил, что работа по развитию Реутова будет продолжена в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.