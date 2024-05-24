Депутат Мособлдумы Ефимов отметил мотивацию контрактников защищать Родину

Все ребята, подписывающие контракт, замотивированы на защиту Родины, большая часть — служили в армии потому многие вещи просто необходимо вспомнить, сообщил РИАМО депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

«С момента моего крайнего посещения в пункте отбора открыли почтовое отделение, буфет и магазин необходимых мелочей, которые нужны в быту», — добавил парламентарий.

Он уточнил, что СВО — это большая, сложная и круглосуточная работа. И, конечно, все вопросы обустройства окопов, мест отдыха, кухни, бани, тем более, если части продвигаются вперед по фронту, должны решаться оперативно и с применением специальной техники.

«Регулярно в составе благотворительных конвоев „Боевого братства“ Балашихи выезжаю на Донбасс и сейчас, насколько я знаю, все эти вопросы решаются. При этом помощь гражданского общества, волонтеров остается важной составляющей. Бензопилы, фонарики, батарейки, лопаты, генераторы, окопные свечи, маскировочные сети — это расходные материалы в боевых условиях», — сказал Ефимов.

По его словам, на передовой остро не хватает питьевой воды. Вода — это попить, умыться, сварить чай, это настоящая ценность. Именно потому благотворительные конвои всегда с собой везут минимум 20-тонную фуру воды и сразу же ее раздают знакомым боевым подразделениям.

«Есть еще одна важная вещь — это письма, рисунки, игрушки от детей, школьников, вязаные бабушкины носки, шарфы. В зоне СВО это обереги для наших Героев — солдат, офицеров. Все эти составляющие — это связь с домом, понимание для наших ребят на передовой, что борьба с нацизмом — дело общее и они не одни», — заключил депутат.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.