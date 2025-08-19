Депутат Мособлдумы Ефимов осмотрел ремонт теплосетей в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов совместно с депутатом городского округа Балашиха Сергеем Степашиным и представителями подрядной организации и котельных осмотрели ход ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящий момент в городском округе ведутся масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. Проводится обновление сетей, которые обеспечивают теплом большие микрорайоны.

В микрорайоне Павлино, во дворе № 37 проводят обновление тепловых сетей от котельной № 2-35 и сетей горячего водоснабжения. По новым требованиям теплотрасса должна быть вынесена за пределы территории детского сада.

Второй участок ремонта тепловых сетей проводят в микрорайоне Южное Кучино на улице Речной. На данной территории уже завершили работы по прокладке труб центрального отопления, стыки прошли ультразвуковой контроль. На данном этапе проводится замена запорной арматуры в центральном тепловом пункте и тепловой камере.

Завершение всех работ вместе с благоустройством планируют завершить в первой половине сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.