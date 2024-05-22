Депутат Мособлдумы: «Единая Россия» перед выдвижением кандидатов советуется с жителями

На заседании фракции «Единая Россия» в Дзержинском обсудили готовность к предварительному голосованию, которое пройдет с 24 по 26 мая и определит кандидатуры для выдвижения от партии в городской Совет депутатов на осенних выборах, передает пресс-служба партии.

В работе фракции принял участие региональный парламентарий Владимир Жук.

В сентябре этого года в городском округе выберут новый состав Совета депутатов. Как напомнил депутат Мособлдумы Владимир Жук, «Единая Россия» — единственная партия, которая перед выдвижением кандидатов на выборы советуется с жителями. Процедуре предварительного голосования в этом году исполняется 15 лет, она зарекомендовала себя как надежная и конкуретная.

«Хочешь идти на выборы под крылом лидирующей в стране партии? Пройди проверку на уровень доверия избирателей, покажи, что пользуешься поддержкой жителей. Предварительное голосование помогает партии определить, кого люди хотят видеть во власти, а для кандидатов — это дополнительная возможность рассказать о себе», — пояснил Владимир Жук.

На предварительное голосование в Дзержинском зарегистрированы 85 человек. Это и действующие парламентарии, и новички в политике. Владимир Жук подчеркнул, что будущих депутатов ожидает большой фронт работ, направленный на благо жителей городского округа. Одна из важнейших задач — контроль за реализацией Народной программы «Единой России, за выполнением программы „Комфортная городская среда“.

Так, в документ включены такие задачи как — благоустройство сквера Победы, строительство школы № 7, ремонт дорог и другие.

Добавим, в Дзержинском предварительное голосование пройдет с 24 по 26 мая по четвертой модели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал главам округов включаться в вопросы цифровизации технических процессов.

«Мы ушли от бумажного дневника и журнала. Сейчас это стало раритетом», — отметил Воробьев.