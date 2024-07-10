Депутат Мособлдумы Барсуков провел прием жителей в округе Егорьевск

9 июля депутат Московской областной думы Владимир Барсуков провел прием жителей г. о. Егорьевск в администрации городского округа совместно с заместителем главы Натальей Тызиной и в отделении КПРФ по г. о. Егорьевск, сообщает пресс-служба депутата.

Жителей волновали следующие вопросы: подведения газоснабжения, корректировка маршрута № 26 «Егорьевск — Радовицы», мусорная реформа, работа нового комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов «КПО Восток» и завода по переработке пластика, а также экология округа, обустройство парковочного места на улице Владимирская, устройство детской площадки на улице Нечаевская, оказание материальной помощи семьям с инвалидами.

В ходе приема жители Владимир Барсуков дал необходимые разъяснения, все обращения приняты в работу, ответы будут даны в сроки, установленные законодательством РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.