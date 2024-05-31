Депутат Мособлдумы Владимир Барсуков провел прием жителей в Луховицах

В пятницу депутат Мособлдумы Владимир Барсуков провел очередной прием жителей в городском округе Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Татьяна Александровна воспитывает троих детей, один из которых инвалид детства. В настоящее время она оказалась в трудной жизненной ситуации, требуется материальная помощь. Помощь будет оказана, заявил депутат.

Иван Михайлович не может оформить в собственность гаражный бокс, который перешел ему по наследству и находится в ГСК. Владимир Барсуков дал необходимые разъяснения.

Галина Викторовна является председателем первичной общественной организации ветеранов войны и труда администрации округа Луховицы. Члены ее организации активно участвуют в оказании помощи участникам СВО: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, закупают продукты.

Она просит наградить членов ее организации за волонтерскую деятельность и в связи с юбилеем организации благодарностью Мособлдумы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.