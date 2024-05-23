Депутат Мособлдумы Барсуков принял участие в слушаниях по аграрным вопросам

22 мая депутат Московской областной Думы Владимир Барсуков принимал участие в парламентских слушаниях в комитете Государственной думы по аграрным вопросам на тему: «Законодательное обеспечение реализации Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба депутата.

В парламентских слушаниях приняли участие депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ, представители законодательных и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, руководители федеральных агентств и ведомств, академики РАН, руководители сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ, представители профсоюза работников АПК России, отраслевых союзов АПК, СМИ. Очно и по ВКС приняли участие более 550 человек из 60 субъектов России.

Обсудили актуальные вопросы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», вопросы инфраструктурной перестройки сельских территорий: сельские дороги, школы, объекты культуры и спорта, фельдшерские пункты, почтовые отделения и другие направления, которые обеспечат положительный имидж села и позволят сохранить численность сельского населения и кадровый потенциал.

Председатель комитета по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин отметил, что одна из важнейших задач в настоящее время — создание условий для сохранения людей на сельских территориях. Для этого необходимо развитие социальной инфраструктуры и жилищного строительства, подготовка кадров, создание рабочих мест и достойной оплаты труда. Необходимо обеспечить сохранение исходных целевых показателей Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», с учетом возможности увеличения финансирования. Внутри самой программы необходимо выделить отдельных два направления: поддержка многодетных семей и создание рабочих мест для молодежи.

Министерство сельского хозяйства с 2025 года корректирует подход к реализации госпрограммы развитие сельских территорий, создается опорная сеть сельских населенных пунктов и прилегающих территорий, совместно с регионами разрабатывается шестилетний план развития, реализация которого будет проводиться через синхронизацию ресурсов программы «Комплексное развитие сельских территорий» и иных госпрограмм, которые затрагивают мероприятия в сельской местности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.