Депутат Барсуков поучаствовал в отправке помощи из Подмосковья бойцам

27 апреля депутат Московской областной думы Владимир Барсуков принял участие в отправке 125-го гуманитарного конвоя КПРФ на Донбасс. Отправка конвоя состоялась в поселке совхоза им. Ленина в Ленинском городском округе. Он посвящен 79-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией и адресован бойцам СВО, сообщает пресс-служба депутата.

В гуманитарную помощь входит продовольствие и продукты питания, спецавтотранспорт, лекарства, медикаменты, оборудование, инвентарь, камуфляжные маскировочные сети и обмундирование.

По пути следования автоколонна конвоя соединится с продовольственными фурами из Поволжья, южных областей России и республик Северного Кавказа.

КПРФ с 2014 года поддерживает Донецкую и Луганскую народные республики. Муниципальные депутаты, депутаты Московской областной думы, депутаты Государственной думы от Московской области прилагают большие усилия, чтобы оказать необходимую помощь бойцам в зоне СВО и жителям новых территорий.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.