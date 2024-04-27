Депутат Мособлдумы Барсуков посетил музей Чуйкова в округе Серебряные Пруды

Василий Чуйков родился в селе Серебряные пруды в многодетной крестьянской семье. Дом, построенный его отцом, стал основой музея. 17 мая 1980 года состоялось официальное открытие дома-музея, на котором присутствовал сам маршал.

В начале Второй мировой войны Чуйков служил военным атташе в Китае, а в 1942 году возглавил 62-ю армию, отстоявшую Сталинград. В последние месяцы войны Чуйков руководил Берлинской наступательной операцией и добился капитуляции Берлинского гарнизона. После окончания войны он возглавлял группу советских войск в Германии, командовал Киевским военным округом, сухопутными войсками, был назначен министром обороны СССР.

В доме, где родился Василий Чуйков, воссоздана обстановка крестьянской избы начала XX века со всеми ее атрибутами. В экспозиции выставочного зала представлены предметы, принадлежавшие выдающемуся военному деятелю, уникальные вещи, сохраненные его родителями, делают музей ценным собранием культурного и исторического наследия. Особое место занимают книги военачальника, письма, документы, фотографии, автографы видных военных и политических деятелей XX века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.