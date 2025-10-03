Депутат Мособлдумы Антонова провела прием педагогов в Люберцах

В рамках всероссийского дня приема педагогов в Люберецкой общественной приемной «Единая Россия» состоялась встреча с учителями. Прием провела депутат Мособлдумы Лидия Антонова при участии замначальника управления образованием округа Светланы Яковенко и руководителя местной общественной приемной Ильи Трошкова. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

В ходе приема рассматривались обращения педагогов по вопросам социальной поддержки и развития школьной инфраструктуры. Учителям предоставили подробную информацию о правилах подачи документов на получение служебного жилья и возможностях участия в региональном проекте «Социальная ипотека».

«Социальная ипотека — один из ключевых инструментов поддержки педагогов. Только в этом году на эти цели направляются значительные средства, а сама программа постоянно расширяется. Важно, что подать заявку можно онлайн через портал госуслуг, что делает процесс максимально удобным», — отметила Лидия Антонова.

Участники встречи также получили информацию о сроках завершения ремонтных работ по ограждению территории основного корпуса лицея № 4 и планируемом вводе в эксплуатацию новой школы в микрорайоне «Самолет».

Всероссийский день приема педагогов проводится «Единой Россией» с целью решения актуальных вопросов в сфере образования и укрепления социальной защищенности учителей. Подобные приемы прошли по всему Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.