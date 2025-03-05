Депутат Мособлдумы Антонова навестила жену военнослужащего из Люберец

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Лидия Антонова встретилась с женой участника СВО из Люберец. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с начальником окружного управления социального развития № 3, муниципальным координатором проекта „Крепкая семья“ Викторией Балаховской и представителями МГЕР навестила жену участника специальной военной операции Наталью Сергеевну. Глава семейства, Евгений Александрович, защищает Родину, выполняет боевые задачи в зоне СВО. Семья воспитывает двух дочерей: Софью и Арину. Побеседовали с женой бойца на разные темы, в частности, обсудили вопросы помощи семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации», — рассказала Лидия Антонова.

Актив «Единой России» регулярно поддерживает участников СВО и членов их семей.

На прием к депутатам можно записаться по телефону местной Общественной приемной партии «Единая Россия»: 8(495)503-55-36.

С 10 по 14 марта в Московской области пройдет Неделя приемов по вопросам защиты прав в трудовой сфере. Они пройдут в местных общественных приемных партии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.