Сергей Керселян пришел на избирательный участок, взяв с собой своих сыновей. Этот шаг стал ярким примером важности гражданской ответственности и семейных ценностей.

Депутат подчеркнул, что голосование — это не только право, но и долг каждого гражданина. Он отметил важность участия в выборах для формирования будущего города и страны в целом.

«Сегодня мы с сыновьями сделали важный шаг — проголосовали за будущее нашего города. Я уверен, что активное участие каждого из нас в выборах способствует укреплению демократии и развитию местного самоуправления. Надеюсь, что молодое поколение будет не только следить за событиями в стране, но и активно участвовать в их изменении. Важно, чтобы для всех поколений голосование стало нормой», — отметил Сергей Керселян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.