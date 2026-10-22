Фестиваль «Земля детей» откроется в Петербурге 24 октября

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В Петербурге в 36-й раз пройдет Международный фестиваль искусств «Земля детей». Он продлится с 24 октября по 15 ноября, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль откроет концерт «Взлетай, мечта!» в Лицее искусств «Санкт-Петербург». Детские хоры Петербурга и Нижегородской области исполнят программу к 80-летию композитора Виктора Плешака, включая мировые премьеры. Вход бесплатный, по регистрации.

В программе — выступления музыкантов, актеров, поэтов, художников и фотографов. В финал конкурса молодых композиторов вышли 13 миниатюр на детскую тематику. Хоровые коллективы дадут 16 выступлений, в том числе концерт «Хоровая Одиссея» в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого. Вход на него свободный.

«Это не просто концерт. Это путь юного артиста от понимания, что он пришел в хор, до умения работать в профессиональном коллективе», — отметила директор фестиваля Светлана Механикова.

В Университете имени Герцена состоятся творческая встреча «Возвращение мушкетеров» с Максимом Дунаевским, концерт «Новый детский альбом», посвященный Чайковскому, и конференция «Взрослым о детях».

Фестиваль завершится 15 ноября в Капелле хоровым парадом с участием коллективов Северо-Запада.

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