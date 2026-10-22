Болеющей раком Лерчек может понадобиться лечение за границей

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее партнер Луис Сквиччиарини опубликовали совместное видеообращение в социальных сетях. В нем пара со слезами на глазах рассказала о резком ухудшении здоровья знаменитости и прогрессировании онкологического заболевания.

По словам Сквиччиарини, последний месяц выдался крайне тяжелым из-за постоянных сильных болей, которые мучили Лерчек. Чекалина объяснила, что недавно прошла ПЭТ-КТ, и диагностика выявила возобновление активного роста метастазов по всему телу.

Очаги вновь обнаружили в области надпочечников, яичников и легких. В связи с агрессивным развитием болезни медики оперативно назначили ей вторую линию химиотерапии.

Кроме того, специалисты предлагают рассмотреть вариант лечения в Китае с применением CAR-T-клеток (вакцины). Она способна навсегда уничтожить злокачественные клетки.

Чекалина отметила, что очень рассчитывает получить разрешение суда на вылет за рубеж для проведения процедуры, поскольку ее главное стремление — продолжать жить, воспитывать детей и находиться рядом с семьей. Пара также попросила аудиторию молиться за здоровье Лерчек и ставить свечи в храмах.

В комментариях под публикацией Сквиччиарини дополнительно пояснил, что из-за острых приступов боли Чекалина практически утратила возможность нормально передвигаться. Принимаемые анальгетики негативно сказались на аппетите и спровоцировали потерю веса.

Мужчина подчеркнул, что после консультаций с группой врачей схему обезболивания скорректировали, благодаря чему состояние Лерчек улучшилось, и к ней вернулась подвижность. Сквиччиарини поблагодарил подписчиков за поддержку и терпение, подчеркнув, что пара решила открыто поделиться правдой ради пресечения любых домыслов и не собирается опускать руки.

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