Депутат МОД Владимир Шапкин поздравил жен, дочерей и матерей военнослужащих из Щелкова

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин в преддверии Международного женского дня вместе с активистами лично навестил семьи бойцов специальной военной операции из городского округа Щелково и адресно поздравил жен, дочерей и матерей военнослужащих, которые не смогли прийти на праздничный концерт, организованный для жительниц городского округа, сообщила пресс-служба муниципалитета.

«Знаете, в глазах этих женщин столько силы и достоинства! Каждый день они ждут своих защитников, поддерживают их на расстоянии и сами проявляют настоящий героизм, справляясь со всеми домашними вопросами», — отметил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он пожелал женщинам здоровья, терпения и скорейшего возвращения их родных. «Спасибо вам за вашу стойкость и веру!» — добавил Владимир Шапкин.

Также ранее депутат провёл отдельную встречу с семьями мобилизованных. В неформальной обстановке участники обсудили насущные проблемы, с которыми сталкиваются семьи, пока их кормильцы выполняют свой долг перед Отечеством.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.